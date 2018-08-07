Dinar Belediye Spor hazırlıklara başladı

Dinar Belediye Spor Kulüp Başkanı Muammer Mazlum Afyonkarahisar Süper Amatör Liginde yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Dinar Belediye Spor’u hak ettiği yere getirmek için bütün ekibimizle birlikte çalışmalarımıza başladık. Öncelikli hedefimiz Bölgesel Amatör Lig. Bu nedenle bütün bir sezona çok sıkı hazırlanmamız gerekiyor” dedi. Dinar Belediye Spor Kulübü Antrenörü Muhammet Yılmaz ise, bütün oyuncuların tam kadro olarak idmanlara katıldığını, en iyi şekilde çalışarak şampiyonluğu göğüsleyeceklerini kaydetti.

Dinar İlçe Stadyumunda hazırlıklarını sürdüren ekip, yaptığı idmanlarla hedefine ulaşmak için ter döküyor.