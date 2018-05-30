Dinar Belediyesi tarafından bir düğün salonunda verilen iftar yemeğinde Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar’ın davetlisi olarak Afyonkarahisar’dan Dinar’a gelen Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri ve aileleri birbirleriyle tanışarak kaynaşma imkânı buldu. Gece boyunca konuklarıyla neredeyse ’tek tek’ ilgilenen Başkan Acar üyelerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yemek öncesi Afyonkarahisar Altı Nokta Körler Derneği üyeleri birbirinden güzel şarkıları seslendirdiler. Daha sonra Dernek üyesinin okuduğu ezan ile oruçlarını hep birlikte açtılar.

İftar yemeğinde konuşan Başkan Saffet Acar, ’’Ramazan, toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığını, manevi duyguların arttığı bir ay. Ben ve belediye personelim yaşamın her alanına engelli bireylerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bizimle iftar sofrasında bir araya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan biz son derece mutlu oluyoruz. Bizler sizlerin her zaman yanındayız arkasındayız emrindeyiz’’ dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan ise, “Sayın belediye başkanımıza katkıları ve bizlerle birlikte olduğu için ve programımıza katılan üyelerimizle değerli ailelerine bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Altı nokta ailesi olarak böyle güzel etkinliklerle bir arada olmaya devam edeceğiz’” diye konuştu.

Dinar Iyaş Gold Plaza Düğün Salonunda verilen iftar yemeğine, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Dinar İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri ve aileleri katıldı.