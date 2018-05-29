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29 Mayıs 2018 12:52

Dinar Belediyesi iftar sofrasını engelliler ve aileleri için kurdu

Afyonkarahisar’ın Dinar İlçe Belediyesi, iftar sofrasını engelliler ve aileleri için kurdu.

Dinar Belediyesi iftar sofrasını engelliler ve aileleri için kurdu

29 Mayıs 2018 12:52


Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Santral Park Tesislerinde düzenlenen geleneksel iftar yemeklerinde bu kez çok özel konuklarını ağırladı. Dinar ilçe merkezinde ikamet eden 400 engelli ve ailesinin katıldığı gecede Başkan Acar masaları dolaşarak konuklarıyla tek tek ilgilendi, hatıra fotoğrafları çektirdi. Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, her zaman engelli vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Bu iftar gecesi birlik ve beraberliğin oluştuğu, aynı zamanda evlatlarımız için kaynaşma vesilesi. Ben sizleri çok seviyorum. Her zaman sizlerin yanında, emrinde olduğumu ifade ediyorum. Herkes bir potansiyel engelli adayıdır. Çünkü yarın ne olacağımız cenabı Allah bilir. Benim sizlerden ricam; hayata iyi tutunmanız, moralinizi bozmamanız ve her zaman içinde başarmanın çabası içerisinde olmanızı hassaten sizlerden rica ediyorum. dedi.


İftar yemeğine İlçe Kaymakamı Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Saffet Acar, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, Sosyal Hizmetler Müdürü Yeliz Çetin, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Acar, Bayanlar Meclis Başkanı Günsel Acar, Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Temsilcisi Seydi Özkurt ve çok sayıda engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.




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