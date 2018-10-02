İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dinar Belediyesi Muharrem ayı ve deprem şehitleri için aşure dağıttı

Afyonkarahisar’ın Dinar Belediyesi, Muharrem ayı ve 1 Ekim 1995 Dinar Deprem Şehitleri için aşure dağıttı.

Afyonkarahisar'ın Dinar Belediyesi, Muharrem ayı ve 1 Ekim 1995 Dinar Deprem Şehitleri için aşure dağıttı.


Her yıl belediye tarafından dağıtımı yapılan aşure ikramları bu yıl da merkez Ulu Camide okunan Mevlid-i Şerifin ardından gerçekleştirildi. Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Cami çıkışında Muharrem ayının önemine değinen Belediye Başkanı Saffet Acar, 1 Ekim 1995 yılında meydana gelen depremde vefat eden vatandaşları da andı. Başkan Acar, “Müslümanlık açısından birçok önemli olayın yaşandığı Muharrem ayında gerçekleşen ve bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açılmasını sağladı. Hz. Ömer'in halife olduğu dönemde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayıldı. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görüldü. Diğer bir taraftan da 1 Ekim günü deprem şehitlerimizi anma günüdür. İlçemizde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.