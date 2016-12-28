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28 Aralık 2016 13:48

Dinar Belediyesi yanan hangarın enkazını kaldırmaya başladı

Dinar Belediyesi yanan hangarın enkazını kaldırmaya başladı

28 Aralık 2016 13:48

Afyonkarahisar Dinar Belediyesi tarafından, ilçe tren istasyonunda çıkan yangın sonrası kullanılamaz yanan tarihi hangarın enkazı kaldırma çalışmaları başlatıldı.
Geçtiğimiz aylarda kundaklandığı tahmin edilen tarihi ahşap hangarın yanması sonrasında belediye iş makineleri ve ekipler tarafından enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Sabah erken saatlerde başlayan enkaz kaldırma çalışmalarını takip için gelen Belediye Başkanı Saffet Acar, Dinar Belediyesi Atölye Amiri Atanur Sağlam’dan bilgi aldı. İlk etapta iş makinesi ile eski tahta traversler toplanarak istif edildiği, diğer malzemelerin toplanması ve istif edilmesi de imar ekipleri tarafından yapıldığı belirtildi. Yanan enkazın kaldırılması sonrasında duvarların yıkımının yapılacağı ifade edildi. Belediye Başkanı Saffet Acar alanda yapmış olduğu inceleme sonrasında şunları söyledi:
“Bu gün burada belediyemizin tüm iş makineleri ile daha önceden kundaklanarak yakılan Devlet Demir Yollarına ait hangarın enkaz kaldırmasını yapacağız ama işimiz zor. Belediye atölye amirimiz ile birlikte bütün iş makinelerimizi bu gün buraya getirdik, bu kötü bir görüntü olan, görüntü kirliliğine sebep olan burayı kazasız belasız hatasız kaldırmayı planlıyoruz. Biraz zorca ama yapmak zorundayız, bir haftaya kadar buranın tüm enkazını temizlemiş, burada bir görüntü kirliliğine sebep olan yeri de güzel bir görüntüye kavuşturmuş olacağız.”



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