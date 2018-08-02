Dinar Belediyesi’nde çalışan 122 işçi sendikaya üye oldu

Türk İş Konfederasyonuna bağlı Belediye İŞ Sendikası Afyonkarahisar temsilcileriyle Belediye Kültür Merkezi toplantı salonunda bir araya gelen işçiler gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra üyelik işlemlerini tamamladılar. Belediye İş Sendika Başkanı Yücel Şahin belediye işçilerine yaptığı konuşmasında, işçilerin sendikaya üye olarak ileride yapılacak olan toplu sözleşmeyle birlikte her türlü haklarının savunulacağını ve her daim işçinin yanında olacaklarını söyledi. Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ise, belediye işçilerinin önceden taşeron işçi olduklarını şimdi ise belediye personeli olarak hizmet vermeye başladıklarını ifade ederek, “Çalışanların mutlaka haklarının verilmesini dile getiriyoruz. Ben çalışanlarımızın tarafındayım. Çalışanlarıma işçi gözüyle bakmam. Bende siz gibi emekçiyim. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışalım. Özlük haklarınızla alakalı bazı çalışmalar yaptık. 1 Temmuz itibariyle maaşlarınıza yüzde 8 oranında zam yapıyoruz” dedi.

Dinar Belediye işçilerinin isteği üzerine Dinar’a gelen sendika yetkilileri işçilerin üyelik işlemlerini yaptı.