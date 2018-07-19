Dinar Cumhuriyet Meydanındaki oturma bankları yenilendi

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar’ın talimatları ile Belediye Atölye Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanında bulunan eski oturma bankları yenisiyle değiştirildi. Cumhuriyet Meydanında bulunan eski banklar eskimiş ve deforme olmuş bir vaziyetteydi. Dinar Belediyesi Atölye Amirliğinin kendi üretmiş olduğu bankların monte edilmesiyle meydan yep yeni bir görünüme kavuştu.

Konuyla alakalı konuşan Dinar Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, eski bankların çok kötü ve kullanılamaz bir hal aldığını, kendi ürettikleri bankların takılmasıyla birlikte vatandaşların da daha rahat bir ortamda oturabildiklerini söyledi.

Cumhuriyet Meydanında oturan vatandaşlar ise yeni banklardan ötürü belediyeye ve emeği geçen herkese teşekkür etti.