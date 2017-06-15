Dinar Devlet Hastanesi’ne 2 yeni doktor atandı

Dr. Cemre Alan ile Kardiyoloji Uzmanı Dr. Duygu Koçyiğit hasta kabulüne başladı.

Hastaneye yeni atanan ve göreve başlayan 2 uzman hekimle birlikte hastanedeki uzman hekim sayısı 18’e yükseldi. Yeni doktorların göreve başlamasına çok sevinen vatandaşlar, doktor sayısının artmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkürlerini sundular. Dinar Devlet Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Fatih Türkmensoy ise göreve başlayan iki yeni doktoru ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi ve Dinar halkına hayırlı olmasını temenni etti.