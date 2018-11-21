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Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Afyonkarahisar’ın Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.


Kaymakam Kapankaya, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı Kasabasında ikamet eden şehit Pilot Binbaşı Muzaffer Garip'in ailesini, terör gazisi Osman Karaca'yı, Okçular köyünde ikamet eden şehit Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın ailesini ve Akçaköy'de ikamet eden şehit Uzman Çavuş Alper Taşbaş'ın ailesini ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında aileler ile sohbet eden Kaymakam Kapankaya, devlet olarak şehit yakınları ve gazilerin kendilerine emanet olduğunu, her türlü istek ve taleplerinde kapısının sonuna açık olduğunu belirterek, minnet ve şükranlarını belirtti.


Şehit ve gazi aileleri de ziyaretten dolayı Kaymakam Kapankaya'ya teşekkür ettiler.

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