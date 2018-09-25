Dinar Sanayi Sitesi yolları asfalta Kavuşuyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesinde bulunan bütün yollar asfalta kavuşuyor.

Dinar - Denizli karayolunun 5'nci kilometresinde bulunan sanayi sitesinin bütün caddelerinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışmalar devam ediyor. Konuyla alakalı bir açıklama yapan Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, sanayinin yollarını aşırı bozuk olması nedeniyle asfalt çalışmalarının başlatıldığını belirterek, “Sanayi esnaflarımız bizim için çok önemlidir. Onların daha iyi koşullarda çalışmalarını sağlamak için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Sanayinin yolları aşırı derecede bozulmuştu. Şimdi ise asfaltlanarak çok güzel bir görünüme kavuştu” dedi.

Sanayi esnafından Başkan Acar'a teşekkür

Başkan Acar'a ve çalışma ekiplerine teşekkür eden sanayi esnafları, yol yapım çalışmalarının başlamasından ötürü çok memnun olduklarını, kış ayları gelmeden önce yollarının yapılmasının sevindirici olduğunu söylediler.