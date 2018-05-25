Dinar Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri iftar yemeğinde buluştu

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Bağırkan, Meclis Başkanı Ahmet Acar ve yönetim kurulu üyeleri, iftar öncesi konuklarını kapıda karşıladı. Kısa bir konuşma yapan Başkan Acar, iftara katılımlarından ötürü oda üyelerine ve misafirlere teşekkür etti. Dinar İlçe Müftüsü Şahin Yaşar’ın Kur’an Tilaveti ile devam eden iftar programı, yapılan dua ile sona erdi.

İftar programına, Dinar Kaymakamı Mustafa Şahin, Dinar Belediye Başkan Vekili Abbas Çetin, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Dinar Müftüsü Şahin Yaşar, iş adamı ile çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.