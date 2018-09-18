Dinar Yeni Sanayi Sitesi asfalta kavuşuyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan yeni sanayi sitesinin bütün yollarının asfaltlama işlemleri başladı.

Dinar Belediyesi Atölye Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan yol çalışmalarına en son bloktan başlanıldı. Belediye ekipleri öncelikli olarak sanayide bulunan caddelerin yer kazıma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kazıma çalışmalarından hemen sonra ise, asfaltlama çalışmalarının başladığı yeni sanayi sitesiyle alakalı olarak konuşan Belediye Atölye Amiri Mehmet Yıldız, “Uzun bir süredir merakla beklenen yeni sanayi sitemizin yollarını asfaltlamaya başladık. Sanayi esnaflarımızın ve araç sürücülerinin de mustarip olduğu bir konuydu. Gürden köyü tarafında bulunan en son ki caddeden yol yapım çalışmamız başladı. Sırasıyla bütün blokları tek tek yapacağız. Yeni sanayi sitesini, tozdan, çamurdan kurtaracağız” dedi.