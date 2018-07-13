Dinar’da 15 Temmuz Sergisi açıldı

15 Temmuz fotoğrafları, hain darbe girişiminin ikinci yılında Dinar ilçe hükümet konağı içerisinde bulunan alanda sergilendi. Dinar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gültekin Koçer ve ekibi tarafından hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını Dinar İlçe Kaymakamı Mustafa Şahin, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk ve İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli gerçekleştirdi. Milli duyguların kabardığı fotoğraf sergisinde, yaşlı bir vatandaşın fotoğraflara dalıp gitmesi duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu.

İlçe Kaymakamı Mustafa Şahin, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.