Dinar'da 19 Eylül Gaziler Günü anma programı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Hükümet konağı önünde İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Dinar Temsilciliğinin çelenklerinin Atatürk anıtına konulması ile başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştiren Jandarma Uzman Çavuş Murat Albayın, “Cumhuriyetimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi unvanıyla onurlandırılan Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. Bu bakımdan, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu mukaddes toprakları muhafaza etmek, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmak, medeniyetimizi daha da ileri seviyelere yükseltmek, şehit yakınlarına ve gazilerimize sahip çıkmak da hepimiz için milli bir vazife olmalıdır. Annelerimiz, ninelerimiz bizleri daima güzel olan şehit ve gazilik şarkı ve ninnileriyle büyütmüşlerdir, öz çocuklarını bu ülke uğruna canlarını, kanlarını vermek için uğurlamışlardır. Bu ülke için kanlarını döken gazilerimizi bir kez daha anıyor ve onların ne kadar cesur ve yürekli olduklarını tekrar tekrar vurguluyoruz. Bu vatanın ve bayrağın korunmasında en önemli rolü alan kişiler, şüphesiz şehit ve gazilerimiz olmuşlardır. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyor, tüm gazilerimize şükranlarımı ve minnet duygularımı sunuyorum" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle; Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Saffet Acar, Başsavcısı İbrahim Merttürk ve beraberindeki protokol üyeleri, Dinar Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Dinar Şubesini ziyaret etti.