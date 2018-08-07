Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 16:20

Dinar’da 3 yeni doktor görevine başladı

Afyonkarahisar’ın Dinar İlçe Devlet Hastanesinde üç yeni uzman doktor görevine başladı.

Dinar’da 3 yeni doktor görevine başladı

07 Ağustos 2018 16:20


Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Tuğba Pek Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli iken Dinar Devlet Hastanesine tayin oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Özgün Taban ise Pamukkale Üniversitesinden mezun olarak ilk uzmanlık alanı Dinar Devlet Hastanesi oldu. Yine Dinar Devlet Hastanesinde yeni göreve başlayan Özge Özgen Ölmeztürk de Süleyman Demirel Üniversitesinden mezun olarak İç Hastalıkları Uzmanı olarak görevine başladı.


Dinar Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Eren Pek, hastaneye gelen yeni doktorlarla alakalı kendi dalında uzman 3 doktorun en iyi şekilde Dinar halkına hizmet vereceğini, ilerleyen günlerde ise beyin cerrahi uzmanının göreve başlayacağını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç