Dinar’da 3 yeni doktor görevine başladı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Tuğba Pek Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli iken Dinar Devlet Hastanesine tayin oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Özgün Taban ise Pamukkale Üniversitesinden mezun olarak ilk uzmanlık alanı Dinar Devlet Hastanesi oldu. Yine Dinar Devlet Hastanesinde yeni göreve başlayan Özge Özgen Ölmeztürk de Süleyman Demirel Üniversitesinden mezun olarak İç Hastalıkları Uzmanı olarak görevine başladı.

Dinar Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Eren Pek, hastaneye gelen yeni doktorlarla alakalı kendi dalında uzman 3 doktorun en iyi şekilde Dinar halkına hizmet vereceğini, ilerleyen günlerde ise beyin cerrahi uzmanının göreve başlayacağını söyledi.