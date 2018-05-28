Dinar’da 500 öğrenciye çevre bilinci ve geri dönüşüm eğitimi verildi

Dinar ve Çevresi Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri Birliği Mühendisi İsa Akar ve Isparta ASL Geri Dönüşüm Firması Çevre Mühendisi Zeliha Ekici tarafından ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar ve atık pillerin doğaya verdiği zararlar anlatıldı. Doğaya zararlı olan atıkların ayrı toplanması sonucunda hem çevre kirliliğinin önlendiği hem de doğal kaynakların korunduğu, böylece ülke ekonomisine de katkı sağlandığı öğrencilere aktarıldı. Eğitimlerde öğrencilerin ve öğretmenlerin geri dönüşüme olan ilgileri gözlemlenmiş olup, yapılan eğitimler sonucunda ambalaj atıklarının ve atık pillerin çöpe veya doğaya gelişigüzel atılmaması, aynı zamanda bitkisel atık yağların çöpe ve lavaboya dökülmemesi evlerimizde, okullarımızda işyerlerimizde ayrı toplanması ve geri kazanım noktalarına bırakılması gerekliliği vurgulandı.

Eğitim semineri sonucunda 2 okula ve 500 öğrenciye ulaşılarak çevre bilincinin erken yaşlarda oluşması ve öğrenciler aracılığıyla ailelerinin bilgilenmesi, böylece çevrenin korunması ve geri dönüşüme ilginin arttırılması hedeflendi.