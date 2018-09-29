Dinar'da adliye personellerine veda töreni

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tayini çıkan adliye personeline veda töreni düzenlendi.

Dinar Adliyesinden farklı yerlere tayini çıkan ve yaştan dolayı emekli olan personeller için Dinar Adliyesi avukatlar odasında tören düzenlendi. Düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Haydar Köse ile tüm adliye çalışanları katıldı. Başsavcı İbrahim Merttürk ve Ağır Ceza Başkanı Haydar Köse, tayin ve emekli olan personele yeni görevinde başarılar diledi. Adliye personellerine üstün başarıları ve çalışmalarından dolayı plaket verildi.

Hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personellerinin aileleriyle katıldığı gece eğlenceyle sona erdi.