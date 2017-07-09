Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 14:34

Dinar’da alt yapı çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar Dinar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yağmur suyu drenaj şebekesi tahliye hattı çalışması yapılmaya başlandı.

Dinar’da alt yapı çalışmaları devam ediyor

09 Temmuz 2017 14:34


Belediye Başkanı Saffet Acar’ın talimatı ile fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından Otogar Mahallesinde bulunan Tuba Cami, Yeni Dinar Devlet Hastanesi güzergahında bulunan yola yağmur suyu drenaj tahliye hattı çalışması yapılmaya başlandı. Başkan Acar, çalışmaların devam ettiği bölgeyi ziyaret ederek Fen İşleri Müdürü Ertuğrul Tuncoğlu’ndan teknik bilgi aldı. Tuncoğlu yaptığı bilgilendirmede, yağmur suyu drenaj tahliye hattının 510 metre uzunluğunda olduğu, çalışmaların kısa sürede tamamlanması sonrasında hastane önü ve çevresinde yağmur suyunun birikmeyeceğini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
AFYON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:33
  • Yatsı :22:23
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!