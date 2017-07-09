Dinar’da alt yapı çalışmaları devam ediyor

Belediye Başkanı Saffet Acar’ın talimatı ile fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından Otogar Mahallesinde bulunan Tuba Cami, Yeni Dinar Devlet Hastanesi güzergahında bulunan yola yağmur suyu drenaj tahliye hattı çalışması yapılmaya başlandı. Başkan Acar, çalışmaların devam ettiği bölgeyi ziyaret ederek Fen İşleri Müdürü Ertuğrul Tuncoğlu’ndan teknik bilgi aldı. Tuncoğlu yaptığı bilgilendirmede, yağmur suyu drenaj tahliye hattının 510 metre uzunluğunda olduğu, çalışmaların kısa sürede tamamlanması sonrasında hastane önü ve çevresinde yağmur suyunun birikmeyeceğini kaydetti.