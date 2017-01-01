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01 Ocak 2017 15:27

Dinar’da anlamı yeni yıl ziyareti

Dinar’da anlamı yeni yıl ziyareti

01 Ocak 2017 15:27

Afyonkarahisar Dinar ilçe Kaymakamı Mustafa Şahin ve Belediye Başkanı Saffet Acar, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Ziyarete Dinar Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Hakan Uyan, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Acar, Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SYDV) Müdürü İrfan Yüksel, Dinar Belediyesi Bayanlar Meclis Başkanı Günsel Acar, Türkiye Yardım Severler Derneği Dinar Şube Başkanı Aynur Toker, Belediye Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Sarı ve belediye personeli Ülkü Tosun’da katıldı.
Ziyarette huzurevi sakinlerini tek ziyaret edip ihtiyaçlarının olup olmadığını soran heyet bütün hepsinin yeni yılını kutladı. Ziyaretin sonunda konuşan ve etkinlik hakkında bilgiler veren Başkan Acar,
“2016 yılını bıraktık biraz sonra 20176 yılına gireceğiz. İnşallah nice yıllara diyorum. Tabi ki öncelikle sağlık sıhhat barış içerisinde uzun yıllar diliyorum. Aslı olan geçen yıllar değil geçen ömürler, dolayısıyla ömrümüzün iyi geçmesiyle ilgili Cenabı Allah’tan sağlıklı huzurlu mutlu yıllar diliyorum” diye konuştu.



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