Dinar'da bağımlılık ile mücadele toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Dinar İlçe Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Dinar İlçe Sağlık Merkezi Müdürü Mehmet Mezher Işık, Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu çalışma usul ve esasları hakkında bilgi verirken, kurum amirleri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaçar, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Levent Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Doğan Çakır, İlçe Müftüsü Şahin Yaşar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İrfan Yüksel, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Över ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Bağımlılıkla mücadelede eğitimini sportif faaliyetlerin, sosyal aktivitelerin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun kuvvetlendirileceği bildirildi.