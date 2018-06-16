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16 Haziran 2018 14:03

Dinar’da bayramlaşma töreni yapıldı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Ramazan Bayramı münasebetiyle resmi bayramlaşma töreni yapıldı.

Dinar’da bayramlaşma töreni yapıldı

16 Haziran 2018 14:03


Dinar İlçe Kaymakamı Mustafa Şahin’in ev sahipliği yaptığı bayramlaşma törenine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Ateş, HSYK Üyesi Muharrem Özkaya, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Sağbaş, siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütü başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık bir saat süren bayramlaşma töreninden sonra Dinar ilçe protokolü tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Karakolu, Dinar Devlet Hastanesi, Buhurcular Huzur Evi ve şehit ailesi ziyaret edildi.




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