Dinar’da elektrik hatları yer altına alınıyor

Dinar ilçesinin önemli cadde ve sokaklarında elektrik direklerinin kötü görüntüye yol açması ve elektrik kesintileri yaşanması sebebi ile Dinar Belediyesi ve Osman Gazi Elektrik Dağıtım A.Ş. iş birliği ile yer altına alınarak kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlanması hedefleniyor. Böylelikle direklerin hem oluşturduğu görüntü kirliği ortadan kalkacak, hem de vatandaşların kaldırımlarda daha rahat yürümesi sağlanmış olacak.

Yapılan çalışmalar neticesinde Dinar’da bulunan evler elektrik enerjisini bundan sonra hanelerin önüne kurulacak kutulardan alacağı, tel sisteminden kurtulacağı ifade edildi.