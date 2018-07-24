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24 Temmuz 2018 14:37

Dinar’da elektrik hatları yer altına alınıyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde cadde ve sokaklarda bulunan elektrik hatları yer altına alınıyor.

Dinar’da elektrik hatları yer altına alınıyor

24 Temmuz 2018 14:37


Dinar ilçesinin önemli cadde ve sokaklarında elektrik direklerinin kötü görüntüye yol açması ve elektrik kesintileri yaşanması sebebi ile Dinar Belediyesi ve Osman Gazi Elektrik Dağıtım A.Ş. iş birliği ile yer altına alınarak kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlanması hedefleniyor. Böylelikle direklerin hem oluşturduğu görüntü kirliği ortadan kalkacak, hem de vatandaşların kaldırımlarda daha rahat yürümesi sağlanmış olacak.


Yapılan çalışmalar neticesinde Dinar’da bulunan evler elektrik enerjisini bundan sonra hanelerin önüne kurulacak kutulardan alacağı, tel sisteminden kurtulacağı ifade edildi.




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