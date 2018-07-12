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12 Temmuz 2018 11:33

Dinar’da hükümlülere Travma ve Travmayla Başa Çıkma semineri verildi

Afyonkarahisar’ın Dinar İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, travma ve travma ile başa çıkma semineri verildi.

Dinar’da hükümlülere Travma ve Travmayla Başa Çıkma semineri verildi

12 Temmuz 2018 11:33


Dinar Belediyesi Kültür Merkezindeki etkinliğe 63 hükümlü katıldı.Düzenlenen seminerde konuşmacı olan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde görevli Psikoloğu Duygu Özcan; travmanın tanımı, nedenleri, travmanın kaynağı, travmanın süresine ve oluşturduğu etkiye göre sınıflandırılması, travmanın fiziksel, davranışsal, duygusal ve zihinsel belirtileri hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca travmayla başa çıkma yolları hakkında yükümlülere; bedenle ilgili olarak gevşeme teknikleri, fiziksel egzersiz, doğru beslenme, zihinsel olarak olumlu ve yapıcı düşünme tarzı, davranışsal olarak zamanı iyi kullanma, sosyal destek sistemlerinden yararlanma, etkili iletişim becerileri geliştirmek, girişkenlik becerileri ve problem çözme becerilerini geliştirme konularında bilgi verildi. Günümüz yaşamında, travmanın toplumun her kesiminden insanın maruz kalabileceği ve bu durumun hangi tekniklerle ortadan kaldırılabileceği belirtilerek, programda hükümlülerin soruları ve çözüm önerileri de paylaşıldı.


Hükümlüler bu tür programlarla faydalı bilgiler edindiklerini ve kendilerine değer verildiğini, böylece kendilerini iyi hissettiklerini dile getirerek, Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür ettiler.




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