Dinar'da iki mahalleye ışıklı yol yapılıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar Belediyesi tarafından iki mahalleye yakışır ışıklı yol yapılıyor.

Dinar Belediyesi ilçeye bağlı Hürriyet ve Yeni Mahallesinde bulunan demiryolunun alt kısmında yer alan ve Kredi Yurtlar Kurumuna kadar uzanan yaklaşık bin metrelik yolu ışıklı yol yapmak için çalışmalara başladı. Dinar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışmaları başlatılan yolda, orta refüj, kenar yollar, bisiklet ve yaya yollarının yer hazırlık süreçleri gerçekleştirilmeye başlanıldı.

Bu yolun ilçede ilk ve tek olacağını, güzel görüntüsüyle harika bir çevre görünümüne kavuşacağını ifade eden Rafet Şimşek, “Belediye Başkanımız Saffet Acar'ın üzerinde büyük bir titizlikle durduğu ve çalışmalarla alakalı talimatlarını verdiği yolun bir an önce bitmesi için gerekli çabalar sarf edilecektir. Dinar Belediyesi olarak yol, kaldırım, orta refüj, asfalt ve diğer bütün çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Hürriyet Mahallesi ve Yeni Mahallenin bulunduğu yerde yer alan bu uzun yola özel bir ışıklı proje yapacağız. İlçemizde ilk ve tek olacak bu yol ikiye bölünmüş bir şekilde, kenarlarında yürüyüş ve bisiklet yolları olan, en kenarda ise bahçe düzenlemesi yapılacak şekilde büyük bir projemiz var. Kaldırım yollarına ise 3 boyutlu özel taşlardan döşeyeceğiz. Harika bir görünüme kavuşacak olan ışıklı yolumuz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ise ışıklı yolda bazı incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler edindi.