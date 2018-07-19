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19 Temmuz 2018 16:34

Dinar’da orta refüjler ve döner kavşaklara düzenleme ve bakım yapıldı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bulunan anayol orta refüj ve döner kavşaklara düzenleme ve bakım yapıldı.

Dinar’da orta refüjler ve döner kavşaklara düzenleme ve bakım yapıldı

19 Temmuz 2018 16:34


Dinar ilçesi mücavir alan içerisinde bulunan bütün orta refüjler, kaldırım kenarları ve döner kavşaklarda yapılan peyzaj çalışmasının bakımı ve belediye tarafından kurulan sistematik sondaj suyu sulama çalışması yapıldı. Döner kavşaklarda ot temizliği, çiçek bakımı ve çim kesimini gerçekleştiren Dinar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sulama işlerinde de kolaylık sağlamak amacı ile sondaj sulama sistemi kurdu.


Orta refüjlere ve döner kavşakların çimlendirilen bölgelerine vurulan sondaj sistemi sayesinde sulama işlemleri de kolaylaşmış olacak.




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