Dinar’da orta refüjler ve döner kavşaklara düzenleme ve bakım yapıldı

Dinar ilçesi mücavir alan içerisinde bulunan bütün orta refüjler, kaldırım kenarları ve döner kavşaklarda yapılan peyzaj çalışmasının bakımı ve belediye tarafından kurulan sistematik sondaj suyu sulama çalışması yapıldı. Döner kavşaklarda ot temizliği, çiçek bakımı ve çim kesimini gerçekleştiren Dinar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sulama işlerinde de kolaylık sağlamak amacı ile sondaj sulama sistemi kurdu.

Orta refüjlere ve döner kavşakların çimlendirilen bölgelerine vurulan sondaj sistemi sayesinde sulama işlemleri de kolaylaşmış olacak.