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Dinar'da parkların bakım ve temizliği yapılıyor

Afyonkarahisar’ın Dinar İlçe Belediyesi ekipleri parkların bakımı ve temizliği yapılıyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Belediyesi ekipleri parkların bakımı ve temizliği yapılıyor.


Dinar Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Sarı'nın kontrolünde Ulu Camii önünde bulunan parkın oturma bankları ve gölgeliklerinin bakımı ve yenilemesi yapıldı. Bankların bakım çalışmasının ardından ise parkta bulunan yabani otların temizlendiğini belirten Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Sarı, Dinar Belediyesi olarak daha güzel ve daha temiz bir hal alması, vatandaşlarımıza daha nezih ortamlar sunmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

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