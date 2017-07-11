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11 Temmuz 2017 16:24

Dinar’da peyzaj çalışmaları

Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar’ın talimatı ile Başmakçı Kavşağı’nda peyzaj çalışması yapıldı.

Dinar’da peyzaj çalışmaları

11 Temmuz 2017 16:24


Başkan Acar’ın talimatı ile Karayolları Bölge Müdürlüğü ile irtibat kuran Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek kontrolünde bahçıvan, fen işleri müdürlüğü ekipleri ve atölye amirliği ekipleri tarafından Başmakçı Kavşağı’nda moloz yığınları temizlenerek peyzaj çalışması yapıldı. Yapılan peyzaj çalışmalarında alana ağaç fidanı, zakkum, ardıç, çıtlık ve gül dikimi yapıldı. Alanda ki fidanlar damlama sulama sistemiyle sulanacağı öğrenilirken, kavşak bölgesine görsellik kazandıran peyzaj çalışmasının birkaç yıl sonra piknik, mesire alanı olarak kullanılabileceği öğrenildi.




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