Dinar’da peyzaj çalışmaları

Başkan Acar’ın talimatı ile Karayolları Bölge Müdürlüğü ile irtibat kuran Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek kontrolünde bahçıvan, fen işleri müdürlüğü ekipleri ve atölye amirliği ekipleri tarafından Başmakçı Kavşağı’nda moloz yığınları temizlenerek peyzaj çalışması yapıldı. Yapılan peyzaj çalışmalarında alana ağaç fidanı, zakkum, ardıç, çıtlık ve gül dikimi yapıldı. Alanda ki fidanlar damlama sulama sistemiyle sulanacağı öğrenilirken, kavşak bölgesine görsellik kazandıran peyzaj çalışmasının birkaç yıl sonra piknik, mesire alanı olarak kullanılabileceği öğrenildi.