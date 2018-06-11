Dinar’da Ramazan etkinlikleri büyük beğeni topladı

Dinar Belediyesi, bu yıl “Ramazan Etkinlikleri” düzenleyerek sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerin birinci gününde; Keyf-i Ramazan isimli etkinlik kapsamında orta oyunu, gölge tiyatrosu, seyirlik köy oyunları ile çocuklara yönelik eğlenceli yarışmalar ile başladı. Etkinliklerin ikinci günüde dolu dolu geçerken Ramazan etkinliklerinin vazgeçilmezi olan, izleyenlerin kahkahaları ile sahnelenen Karagöz ve Hacivat gölge oyunu ile başlayan gece, keyifli bir konser ile devam etti. Çeşitli dallarda sevilen şarkılarından, Ramazan için hazırlanan repertuvar ile “Ud-i Seyfi” tarafından verilen konserde, izleyenler şarkılara eşlik ederek keyifli bir gece geçirdi.

Bu tür sosyal etkinliklerin her yıl düzenli şekilde devam edeceğini belirten Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, yaptığı konuşmasında; “Düzenlediğimiz kültürel ve sosyal etkinliklerle eski ramazanları bir nebze de olsa yaşatmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı toplumsal dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı aydır. En büyük hassasiyetimiz çocuklarımızdır. Çocuklarımız için üzerimize ne düşerse elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben çocuklarımıza güveniyorum. Onlar en iyilerine layıklar” dedi.

Etkinlikler, muhteşem bir “Fetih 1453 Mehteran Gösteri” ile son buldu.