Dinar'da sıcak asfalt serme çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Belediyesi tarafından sıcak asfalt serme çalışmaları devam ediyor.

Dinar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Atölye Amirliği ekip ve araçları tarafından 2018 yılı sıcak asfalt serme çalışmaları devam ediyor. Korubaşı mahallesinde devam eden sıcak asfalt serme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Sami Soytürk, yaptığı açıklamada; “Korubaşı mahallemizde altyapı çalışmaları bittikten sonra sıra üst yapıya gelmiş durumda. Birkaç gün içerisinde sıcak asfalt serim çalışmalarının bitirilecek. Bu kapsamda gecesini gündüzüne katarak ilçemiz genelindeki yol çalışmalarında emeği geçen, katkısı bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye ekipleri tarafından ilçede yapılan sıcak asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.