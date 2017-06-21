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21 Haziran 2017 16:10

Dinar’da, ücretsiz yaz spor okulu başlıyor

Afyonkarahisar Dinar Belediyesi ve Dinar Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla ilçede ücretsiz yaz spor okulu başlatılacağı kaydedildi.

Dinar’da, ücretsiz yaz spor okulu başlıyor

21 Haziran 2017 16:10


Belediye spor salonu tesislerinde yaz spor okulu 7-14 yaş arası öğrencileri kapsadığı kaydedildi. Yaz spor okulunda ki sportif faaliyetlerin ise futbol, basketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, güreş, boks, yüzme ve halk oyunları olduğu kaydedildi. Kayıtlar 12-23 Haziran tarihleri arasında Dinar Belediyesi Spor Salonu ve Dinar Halk Eğitim Merkezinden yapılacak. Tesis Amiri İbrahim Gökçe ise faaliyetle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“Yaz spor okuluna katılacak öğrencilerin kimlik fotokopisi ile gelerek velileri ile birlikte kayıt yaptırmaları ve ayrıca doldurulan form ile birlikte aile hekiminden sağlık raporu almaları gerekmektedir. Sporcunun spor kıyafeti (eşofman ve spor ayakkabısı) gerekmektedir. Yaz spor okulu Dinar Belediye Spor Salonu tesislerinde eğitmenler eşliğinde yapılacaktır. Öğrencilerimiz için uygulanan yaz spor okulumuz ücretsizdir. Çalışma saatleri ilerleyen dönemlerde, müracaatlardan sonra bildirilecektir.”




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