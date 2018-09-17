Dinar'da yeni hastaneye yeni yol yapılıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine yeni yapılan hastaneye Dinar Belediyesi tarafından yeni yol yapılıyor.

Şehrin gelişimi ve değişimine öncülük eden Dinar Belediyesi, kısa bir süre sonra hizmete sunulacak olan Dinar Devlet Hastanesi'ne gidilen yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla alakalı bir açıklama yapan Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, mesken ve iş yoğunluğunun yeni hastane bölgesinde oluşmaya başladığını, bu nedenle yeni hastane yolun çok önemli olduğunu söyledi.

Yol yapım çalışmalarının birçok mahalle de ce caddede devam ettiğini belirten Başkan Acar, “Dinar Belediyemizin yol yapım ekipleri, çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütüyor. Yeni hastane yoluna çok önem veriyoruz. O bölgede hastane olması ve çok yoğun bir şekilde kentleşmenin yaşanmasıyla bu yol önemini daha çok artırdı. Kilitli parke taşıyla kapladığımız yollarımız düzgün bir şekilde olacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Elektrik tellerinin yer altına alınmasıyla başlatılan yol çalışmasının kısa sürede bitireleceği belirtildi.