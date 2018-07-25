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25 Temmuz 2018 11:03

Dinar’da yol yapım çalışmaları

Afyonkarahisar’ın Dinar Belediyesi yol yapım çalışmalarına başladı.

Dinar’da yol yapım çalışmaları

25 Temmuz 2018 11:03


Dinar Belediyesi tarafından 2018 yılı yol yapım sezonunun başlamasıyla birlikte Fatih Mahallesinde araç sahiplerinin çok sık kullandığı toplu konutlara giden yolda kilitli parke döşeme çalışmaları başladı. Çalışmalarla alakalı bir açıklama yapan Belediye Başkanı Saffet Acar, "TOKİ’ye doğru ilerleyen yolda yapılan doğalgaz ve diğer alt yapı çalışmalarından ötürü bu yol aşırı derecede bozulmuştu. Araç sürücüleri bu yolda çok zor anlar yaşıyordu. Onun için yol yapımında önceliği TOKİ yoluna verdik. Doğalgazı döşenen caddelerimizin ve sokaklarımızın yollarını yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Yoğun araç trafiğinin olduğu yolda çalışmaların biran önce tamamlanarak yolun trafiğe açılacağı bildirildi.




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