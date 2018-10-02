Dinar'da yükümlülere “Afetle Başa Çıkma” konulu semineri

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ceza infaz kurumlarından salıverilen 65 yükümlüye “Afetle Başa Çıkma” konulu seminer verildi.

Dinar Park Ala Konferans salonunda gerçekleşen seminerde, slayt ve video eşliğinde katılımcılara afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet sırasında hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı ve afet sonrasında ilk 72 saatte neler yapılması gerektiği hakkında gerekli bilgiler uygulamalı olarak anlatıldı. Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Eğitim Uzmanı Uğur Çetinkaya, Sosyal Çalışmacı Çetin Öztürk tarafından verilen seminere Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ve yükümlüler katıldı.

Seminer yükümlülerin sorularına cevap verilerek ve tatbikatla sona erdirildi.