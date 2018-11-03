Dinar'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, freni patlayan kamyonun sebep olduğu zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; içerisinde alçı malzemesi yüklü olan M.M. idaresindeki 03 LG 107 plakalı kamyon, Dinar şehir merkezinden geçen Afyonkarahisar-Denizli karayolunda freni patlaması sonucunda yol kenarında park halinde bulunan 9 aracı ezip geçti. Kamyon, ilk önce trafik lambalarının bulunduğu kavşakta 03 FF 527 plakalı otomobile, ardında da 8 farklı araca çarparak tali yola düştü.

Kazada, kamyonun ilk çarptığı otomobil içerisinde bulunan sürücü B.G. ile eşi N.G. ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar Dinar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Araçlara çarparak durabilen kamyon şoförü ise İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındığı bildirildi.