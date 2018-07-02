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02 Temmuz 2018 16:01

Dinar’daki Yöresel Ürünler Pazarı yoğun ilgi gördü

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, Dinarlı Bayanlar Dayanışması Grubunun Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar’dan talebi üzerine kurulan Yöresel Ürünler Pazarı yoğun ilgi gördü.

Dinar’daki Yöresel Ürünler Pazarı yoğun ilgi gördü

02 Temmuz 2018 16:01


Satışı yapılan ürünler ve yine grup üyelerinin el emeği ürünlerinin yer aldığı Yöresel Ürünler Pazarı, Dinar Belediyesi hizmet binası önüne kuruldu. Yoğun ilginin olduğu pazara anneleri ile birlikte gelen çocuklar, ödüllü yarışmalar, palyaço gösterileri, kum boyama, ebru sanatı, seramik yapma ve yüz boyama gibi aktivitelerde eğlenceli dakikalar geçirdi.


Pazar yerine aileleri ile birlikte gelen çocuklarla sohbet eden ve onlarla birlikte eğlenen Belediye Başkanı Saffet Acar, yaptığı konuşmasında; “Dinarlı Bayanlar Dayanışması Grubu üyelerinin şahsıma talebi üzerine kendi evlerinde ürettikleri yöresel ürünlerini satabilmeleri için bu yöresel pazar alanını kurduk. Kadınlarımızın böyle sosyal aktivitelerde yer alması için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın da hafta sonu güzel vakit geçirmeleri için çeşitli aktiviteler ve eğlenceli yarışmalar düzenledik. Onlarla birlikte eğleniyor hoş vakit geçiriyoruz. Yöresel ürünler pazarına yoğun ilgi gösteren halkımıza, şahsım ve belediyem adına teşekkür ederim” dedi.




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