Diyaliz hastasının yardımına AFAD koştu

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde, buzlanma nedeniyle ulaşımın güçlüke sağlandığı bir köydeki diyaliz hastası AFAD ekipleri tarafından özel bir araçla alınarak hastaneye kaldırılması sağlandı.

İlçenin Ekinlik köyünden 112 Acil Servisi arayarak diyaliz hastası olduğunu söyleyen Burhan Aslan (53) isimli şahsın yardım istemesi üzerine ilgililer harekete geçti. Bunun üzerine ambulans ile köye hareket eden sağlık ekipleri, köy yolundaki aşırı buzlanma yüzünden daha fazla ilerleyemeyince durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilerine bildirerek yardım istediler. Olay yerine ulaşan AFAD ekiplerinin köye “8x8 amfibik arazi aracı” ile ulaşarak Burhan Aslan isimli diyaliz hastasını aldı. AFAD ekiplerinin yaşlı adamı sedye ile aldıkları özel araçla ambulansa kadar taşıdıkları ve Acil Servis görevlilerine teslim ettikleri belirtildi. Ardından Aslan’ın Dinar Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındığı bildirildi.