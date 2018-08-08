Doğa ve termal turizm iç içe olacak

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Akdağ Tabiat Parkı, oksijeni ve birçok doğal güzellikleri bünyesinde barındırması sebebiyle son günlerde ilgi odağı oldu. Yılkı atları, yaban geyikleri ve birçok kuş türünün yaşadığı Akdağ, doğa turizminini tercih edenlerin uğrak yeri haline geldi. İşletmeciliğinin Sandıklı Belediyesine verilmesinin ardından çalışmalara hız verilen parka iki yıl içerisinde de jeotermal sıcak su getirilerek doğa ve termal su iç içe olacak.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Akdağ Tabiat Parkı’nın turizm açısından verimli bir yer olduğunu söyledi. Başkan Çöl, “Tabii ki daha öncesinde çalışmalar yapılmıştı ama buranın üst ölçekleriyle ilgili çalışmalar Bakanımızın talimatlarıyla genel müdürümüz ve müsteşarımızla beraber yaptık. Burası bölgenin tabiat parkı olarak kullanabileceği en muazzam alanlardan bir tanesiydi. Burada çalışmalar devam ettikçe göletin güzel bir konum kazandıracağı ve burayla beraber buraya gelenlerin konaklayabilecekleri güzel ahşap alanların oluşmasını, bazı zamanlarda sportif faaliyetlerin yapılabileceği sahaların olması, kuzey yamaçlarda kayak merkezlerin olduğu, camisinin mungula evlerinin olduğu güzel bir çalışma hazırlamıştık. Bunlarda adım adım inşallah hayata geçmeye başladı" diye konuştu.

“Metrelerce kar yağarken sıcak suya gireceksiniz”

Alana 12 kilometre uzaklıktaki jeotermal sıcak suyu tabiat parkına getireceklerini dile getiren Başkan çöl, “Tabii ki biz buraları yaparken Bakanımıza proje aşamasında şunları da söyledik. Buraya gerçekten hayat kazandıracak olan en muazzam çalışmalardan bir tanesi termal suyun 12 kilometre uzaklıkta olduğunu ve buraya taşıyabileceğimizi beyan ettik. Hakikaten çok kolay bir çalışma değil zor ama burayı muhteşem ötesi yapacak bir çalışma. Düşündüğünüz zaman kış mevsiminde 1 metre, 2 metre kar yağarken sizlerin sıcak suya girdiği güzel bir alan. Bununla beraber burada inanılmaz derecede yoğunluk oluştu. Geçen hafta biz buranın Bakanımızın talimatlarıyla Milli Parklar Müdürlüğü ile sözleşmesini imzalayarak 5+5 yıl olmak üzere Sandıklı Belediyesine kazandırmış olduk. Bundan sonraki süreçte rezervasyonları, işletmesi, çevre temizliği, bakımları, onarımlarının tamamını belediye olarak üstleneceğiz. Burada inşallah 22 odalık butik ahşaptan otel yapılıyor, o da önümüzdeki yıl faaliyete girecek. Bulunduğumuz konumda kır lokantası, kır kahvesi güzel bir mekan haline gelmiş burayı da işleteceğiz. İki sene içerisinde burada jeotermal suyla hem ısıtmasını sağlayacağız, hem burada jeotermal havuzlar olacak buzum burada amacımız, gayemiz 12 ay boyunca muhteşem bir doğa turizmini hayata geçirmek. Sandıklı’da amacımız şuydu; termalde zaten zirve yaptık çok şükür. Artık onu doğa turizmiyle birleştirmek istiyorduk. Gayemiz amacımız buydu. Bu da artık hayata geçmiş oldu. Cenab-ı Allah’ın birçok nimeti bir arada verdiği ve kullandırdığı bir ilçe. Bu ilçede hizmet edebilmek bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

“Yılkı atları, yaban geyikleri ve yüzlerce kuş türüyle doğa harikası”

Akdağ’ın muhteşem bir oksijen deposu olduğuna dikkat çeken Çöl şu ifadelere yer verdi:

“Burası endemik bir bitki olarak en çok bitki çeşidinin olduğu doğa harikası. Özellikle yaban hayvanı olarak yılkı atlarının, geyiklerin, kuş türlerinin çok fazla olduğu bir yer. Hatta gölet yapıldıktan sonra birçok kuş türünün de konakladığı ve buraya yeni yeni geldiğini görüyoruz. Burada akbabalar, kartallar, birçok kuş türünü görebiliyorsunuz. Göletle beraber etrafına 3 kilometre yürüyüş alanlarının yapıldığı güzel bir alan olacak. Buraya balık da atıldı. İnşallah önümüzdeki yıl avlama sezonu açıldığında başlayacak. Bununla beraber kendisini fazlasıyla aşmış, bütün hayvan çeşidinin bulunduğu muhteşem bir oksijen deposu diyebiliriz Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı’na.”