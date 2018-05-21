Doğaseverler Sultandağı’na tırmandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilciliği’nin 2018 yılı faaliyetleri arasında yer alan ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen faaliyete AFDOS ve KODAK üyesi sporcular katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mitat Şener’in ekip liderliğinde düzenlenen faaliyette dağcıların Ege’nin en yüksek zirvesi olan 2 bin 675 metre yüksekliğindeki Sultandağı Gelincik ana zirvesine ulaşarak zirve defterini imzaladıkları bildirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mitat Şener faaliyetle ilgili yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın tüm ulusumuza kutlu olmasını dileyerek faaliyete katılan sporculara teşekkür etti.