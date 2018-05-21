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21 Mayıs 2018 12:39

Doğaseverler Sultandağı’na tırmandı

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) ve Kocatepe Doğa Sporları Kulübü (KODAK), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu Ege’nin en yüksek zirvesi olan, 2 bin 675 metre yüksekliğindeki Sultandağı Gelincik ana zirvesine tırmanış gerçekleştirdiler.

Doğaseverler Sultandağı’na tırmandı

21 Mayıs 2018 12:39


Türkiye Dağcılık Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilciliği’nin 2018 yılı faaliyetleri arasında yer alan ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen faaliyete AFDOS ve KODAK üyesi sporcular katıldı.


Türkiye Dağcılık Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mitat Şener’in ekip liderliğinde düzenlenen faaliyette dağcıların Ege’nin en yüksek zirvesi olan 2 bin 675 metre yüksekliğindeki Sultandağı Gelincik ana zirvesine ulaşarak zirve defterini imzaladıkları bildirildi.


Türkiye Dağcılık Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mitat Şener faaliyetle ilgili yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın tüm ulusumuza kutlu olmasını dileyerek faaliyete katılan sporculara teşekkür etti.




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