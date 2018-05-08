DP Genel Başkanı Uysal, Meral Akşener’in adaylığı için imza attı

İlk olarak DP Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret eden Genel Başkan Gültekin Uysal, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi ile beraber, Demokrat Parti’nin de geçmişten bugüne taşıdığı tarihsel kimliğiyle yeniden büyük Türkiye idealiyle milleti yarınlara taşıyabilmek adına bir güç birlikteliği yaptığını kaydetti. Uysal, “Bizler de bütün dava arkadaşlarımızla beraber Türkiye’nin bu alt üst oluşu içerisinde ideallerimizden zerre miskal sapmadan bu zamana kadar bu mücadeleyi vermeye gayret gösterdik. Başta burada bulanan değerli hemşehrilerime il başkanı olduğum andan itibaren hiçbir desteğini esirgememiş kıymetli büyüklerimize ben bir kere daha müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. 2007 yılında siyasal rekabetin fiilen kapandığı bir dönemde artık milletin meselelerinin konuşulacağı bir siyasal rekabetin yeniden açıldığı bir döneme geldik. İnşallah Türkiye burada suhulet içerisinde, huzur içerisinde bu seçimleri gerçekleştirir. Milli idarenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere beraberinde değişen koşullar, şartlar dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber insanımız hür iradesiyle eşitlik içerisinde, adil bir düzen içerisinde huzur içerisinde bu seçimleri yapar. Çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne birkaç münferit hadisenin dışında demokrasimizde sandığın üzerine gölge düşmemiştir. ‘Hukuk işinize geldi mi değil, herkes için hukuk’ demek durumundayız” diye konuştu.

Uysal, daha sonra İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti. DP Genel Başkanı Uysal ardından İl Seçim Kuruluna giderek burada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı.