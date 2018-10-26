Düğün magandaları drone ile tespit edilerek gözaltına alındı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden düğün magandalarına büyük operasyon. Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Fetibey kasabasında düğünlerde silah atan magandalara sabah saatlerinde jandarma çok sayıda personelle operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri düğünlerde drone kaldırarak tespit etiği düğün magandalarını sabah saatlerinde yaptığı operasyonla gözaltına alırken, evlerde yapılan aramalarda edinilen bilgilere göre çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildiği bildirildi.