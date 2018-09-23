Düğünde silah atan şahsın evine baskın

Afyonkarahisar'da düğünde silah attığı tespit edilen bir kişinin evinde yapılan aramada 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile 200 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'ın Beyyazı kasabasında düğünde silah atıldığını tespit eden Jandarma ekipleri, Ü.Ç. (78) isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile 200 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ü.Ç. isimli şahsın evinde ele geçirilen tabanca, av tüfeği ile mermilere el konulurken hakkında yasam işlem başlatıldı.