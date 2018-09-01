Dünya Motokros Şampiyonası başladı

ayak yarışları için MX2 antrenmanları yapıldı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) en önemli organizasyonları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası’nda 80 pilot, dünyaca ünlü markalar ve takımları adına mücadele verecek. Yarın yapılacak şampiyona öncesi MX2 antrenmanları yapıldı. Arjantin, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz, Rusya, Letonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Endonezya, Çekya, Belçika, İsviçre, Bulgaristan gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona, dünyanın 180 ülkesinde yaklaşık 20 yayıncı tarafından 1.4 milyar kişilik izleyici potansiyeline ulaşacak.

Şampiyona yaklaşık 100 yabancı basın mensubu tarafından dünya medyasına aktarılacak.