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01 Eylül 2018 12:33

Dünya Motokros Şampiyonası başladı

Afyonkarahisar Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’nda sezonun 18.

Dünya Motokros Şampiyonası başladı

01 Eylül 2018 12:33

ayak yarışları için MX2 antrenmanları yapıldı.


Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) en önemli organizasyonları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası’nda 80 pilot, dünyaca ünlü markalar ve takımları adına mücadele verecek. Yarın yapılacak şampiyona öncesi MX2 antrenmanları yapıldı. Arjantin, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz, Rusya, Letonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Endonezya, Çekya, Belçika, İsviçre, Bulgaristan gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona, dünyanın 180 ülkesinde yaklaşık 20 yayıncı tarafından 1.4 milyar kişilik izleyici potansiyeline ulaşacak.


Şampiyona yaklaşık 100 yabancı basın mensubu tarafından dünya medyasına aktarılacak.




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