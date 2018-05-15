Dünya Motokros Şampiyonası istişare toplantısı yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası’nın istişare toplantısına Vali Mustafa Tutulmaz yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Başkanı Salih Sel, Vali yardımcıları, İl Müdürleri, Dünya Motokros Şampiyonası organizasyonunda yetkili kişiler ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Tutulmaz; “İlimiz 1-2 Eylül tarihlerinde önemli bir müsabaka olan Dünya Motokros Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Bu şampiyona ilimiz açısından önemli bir fırsattır. Ülkemizi ve ilimizi tanıtım noktasında önemli katkılar sağlayacaktır. Dünyada bu spora ilgi duyan milyarlarca kişi televizyonun başında Türkiye’yi ve ilimizi yakından görme fırsatı bulacak. Afyonkarahisar olarak tanıtım açısından önemli bir fırsatı bu şekilde değerlenirmiş olacağız. Bu durum bazı sorumluluk ve yükümlülükleri de beraberinde getiriyor. Bu Şampiyona süresince iyi bir sınav verebilmek adına kamu, özel sektör, iş adamları, STK’lar, basın hepimizin üzerimize düşen sorumluluğu şimdiden kavramamız ve bu doğrultuda hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

Daha sonra toplantıda söz alan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye’de ilk kez yapılacak olan Dünya Motokros Şampiyonasının Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek olmasının mutluluk verici olduğunu söylerken, şampiyonanın 140’den fazla ülkede canlı yayınlanmasının ve 1 buçuk milyardan fazla insana ulaşmasının heyecanını ve bir o kadar da gururunu yaşadığını belirtti. Bu büyük organizasyonda emeği olan tüm resmi kurum, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve özelliklede Afyonkarahisar halkına teşekkür eden Belediye Başkanı Çoban, kente sayısız fayda sağlayacak Dünya Motokros Şampiyonasının en iyi şekilde gerçekleştirileceğine inandığını söyledi.

Konuşmaların akabinde Dünya Motokros Şampiyonası hakkında yetkililer tarafından bilgi verilmesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle toplantı sona erdi.