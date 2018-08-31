“Dünya Motokros Şampiyonası” öncesi su kayağı gösterisi nefes kesti

Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Dünya Motokors Şampiyonası’nın hazırlıkları tamamlandı. Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği şampiyona öncesi Kocatepe Spor Kompleksi içerisinde bulunan Su Sporları Merkezi’nde şampiyona için Afyonkarahisar’a gelecek olan yerli ve yabancı turistler su kayağı sporcularını yakından izleyerek, yetkililerden bilgi alacaklar. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından icra edilecek su kayağı gösterileri başlarken şampiyona boyunca eğitimler verilecek. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Su Kayağı Teknik Kurul Başkanı Hüseyin Başaran, Dünya Motokros Şampiyonası ve Motorsiklet Festivali kapsamında çeşitli etkinliklerle şampiyonaya renk katmaya çalışacaklarını belirterek, "Bu tesis 4 yıl önce kurulduğu ama yeterince kullanılamadı. Biz buraya su kayağını tanıtmak için geldik. Burada Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporcularımız var. Sporcularımız hem bu sporu öğretecek hem de gösteri yapacak. Amacımız bu tesisi ve sporu tanıtarak yaygınlaşmasını sağlamak. Bu sporu Afyonlulara sevdirmek istiyoruz” dedi.

“4 yıldır hizmete alınmadı”

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Nadir Güzbey, 7 milyon TL maliyetle yapılan ancak 4 yıldır hizmet veremeyen su kayağı tesislerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından faaliyete alınması gerektiğini belirterek, "Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban’ın girişimleri ile 4 yıl önce görmüş olduğunuz su kayağı tesisleri ilimize kazandırılmıştı. MXGP etkinlikleri çerçevesinde su kayağını da faaliyete sokmuş olduk ancak bu tesisin daha aktif olarak kullanılması lazım. Ülke sporumuz için ümit vaat eden 14-15 yaşında sporcularımız var. Tesisimiz maalesef işletmeye açılamadı ve sizlerin aracılığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan bu tesisin faaliyete alınmasını istiyoruz. Afyonkarahisar için bir değer, oteller bölgesinde yer alan ve sezon boyunca şehrin merkezinde yoğun şekilde kullanılabilecek bu tesisin 4 yıldır kapalı olması milli servetin de heba olması anlamına geliyor. Tesisi gezdiğimde içim acıdı çünkü kullanıma açılmamış olan tesisin içi dökülüyor, kameraları yok, bakım yok, membranlar çok kötü durumda. Burada 7 milyon TL’lik bir yatırım var ve bir tek sporcuya dahi hizmet sunulamadı. Bakanlık yetkililerinin bu tesisi oturdukları yerden incelemek yerine yerinde incelemelerini ve bir an önce faaliyete almalarını bekliyoruz. Valimizin destekleriyle ve gayretleriyle MXGP etkinlikleri kapsamında bakımları yapılan ve havuzu doldurulan bu tesiste etkinlikler boyunca özellikle geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik olarak eğitimler de verilecek” diye konuştu.

Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü’nden katılan ve Türkiye birincisi olan Hilal Bağ, su sporunun kişisel bir istekle yapılabileceğini söyledi. Bağ, "7 yaşından itibaren bununla ilgili eğitimler verilmeye başlanıyor. Su üzerinde uçuyoruz, rampalara çıkıyoruz. Çok güzel bir şey. Buradaki tesisi de çok beğendim. İlk defa geliyoruz. Büyük ve kullanışlı. Buradaki faaliyetlerimiz 4 gün sürecek. Gösteri ağırlıklı bir katkıda bulunacağız" şeklinde konuştu.

Şampiyon, gösterilere küçük kızıyla birlikte katıldı

1 yaşındaki kızı Elif Uzer ile birlikte su kayağı yapmak için Afyonkarahisar’a gelen Tayyibe Uzer, 10 yıl önce su sporlarına başladığını ve 18 yaş altı Türkiye Şampiyonluğunun bulunduğunu dile getirdi. Su kayağı ile kendini özgür hissettiğini kaydeden Uzer, "Burada bulunmak çok güzel. Güzel bir tesis var. Ayrıca bu sporu herkeste yapabilir. Fakat yüzmeyi bilmesi yeterli. 7 ile 10 yaş üzerinde olanlar başlayabilir. Bayan genç yaşlı herkes yapabilir. Çok riskli bir spor değil. Suyun üstündesiniz. Kaskınız ve can yeleğiniz var. Herkes rahatlıkla yapabilir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sporcuların su kayağı gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.