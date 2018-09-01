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01 Eylül 2018 17:07

Dünya Motokros Şampiyonası sıralama yarışları yapıldı

Afyonkarahisar Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’nda sezonun 18.

Dünya Motokros Şampiyonası sıralama yarışları yapıldı

01 Eylül 2018 17:07

ayak yarışı öncesi sıralama turları yapıldı.


23 kişinin mücadele ettiği MX2 sıralama yarışında 1. Letonyalı sporcu Pauls Jonass, 2. İspanya’dan Jorge Prado, 3. Danimarkalı Kjer Thomas Olsen olurken, Türk sporculardan Mustafa Çetin 18., Furkan Valimaki 20., Emircan Şenkalaycı 21. ve Yasin Karaböce ise 22. sıraya yerleşti.


22 kişinin mücadele ettiği MXGPs sıralama yarışında ise 1. Hollandalı Jeffrey Herlings, 2. Slovenyalı Tim Gajser, 3. Belçikalı Jeremy Van Horebeek olurken, Türk motosikletçiler Şakir Şenkalaycı 20., Batuhan Demiryol 21., Galip Alp Baysan 22. sırada yer aldı.




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