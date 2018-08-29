Dünya Motokros Şampiyonası’nda geri sayım başladı

Dünyanın en iyi motokrosçularının yarışacağı şampiyonada geri sayım başladı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) en önemli organizasyonları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası’nda 80 pilot, dünyaca ünlü markalar ve takımları adına mücadele verecek. Arjantin, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz, Rusya, Letonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Endonezya, Çekya, Belçika, İsviçre, Bulgaristan ve ABD gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona, dünyanın 180 ülkesinde yaklaşık 20 yayıncı tarafından 1.4 milyar kişilik izleyici potansiyeline ulaşıyor. En popüler spor kanallarının da canlı yayınladığı Dünya Motokros Şampiyonası 13-65 yaş izleyici grubunun en favori TV içeriği arasında yer alıyor. Türkiye’nin 1 dakikalık tanıtımının tüm dünya televizyonlarında yer alacağı şampiyona yaklaşık 100 yabancı basın mensubu tarafından dünya medyasına aktarılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, şampiyonaya sayılı günler kaldığını dile getirdi. Baysan, “Artık misafirlerimiz gümrük kapılarından hızla geçip buraya doğru yol alıyorlar. Akşamüstü ilk araçlar, ilk takımlar, ilk yarışçıların takımları gelecek. Biz Afyon’un konumunu çok iyi kullanmak istedik. Özellikle bu pist Türkiye’de zaten ilk ama Balkanlar’da da gerçekten parmakla gösterilecek lider bir pisti oldu. Afyonkarahisar ili Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul olsun gerçekten lokasyon olarak çok uygun bir yerde. Belki büyük bir şehirde bu kadar efektif olarak kullanamazsın. Biz bu şampiyonanın arkasından burayı zaten motokros için bir akademiye dönüştürmek istiyoruz. Zaten sosyal yapısı piston teknik anlamda yeterli zaten dünyaca yeterlik gördü. Pistimizin uzunluğu bin 725 metre yaklaşık olarak 18 engelleme oluşur rampalar var. Tabii belediyemiz ciddi destek verdi asfalt olsun, ağaçlandırma olsun, etrafının şekillendirmesi makine ve ekipman desteği sonsuzdu. Gerçekten bu projeye bizim kadar onlar da inandı. Bu Afyon’un değil Türkiye’nin gururu oldu. İnşallah burada çok uzun süre yarış yaparız. Türkiye’deki maalesef motor sporlarına veya bu tip etkinlikleri yeteri kadar destek olunmamasından ben korkuyorum ama biz burada onu yaşamayacağız umut ediyorum tüm motor sporları sevenleri de buraya davet ediyoruz" dedi.

“Tam bir festival olacak”

Baysan, çok güzel festival ve kamp alanları da yaptıklarını vurgulayarak, "Gelen herkesin buradan eğlenerek ve mutlu olarak ve seneyi bekleyecek ipli çekecek hale getirdik diye düşünüyorum. İnşallah herkes keyif alır. Ben sizlerin aracılığıyla tüm Afyon halkına tüm Türkiye’ye her bölgeden ki her bölgeden katılım olacak. Yani Eskişehir’den de Mersin’den de Elazığ’dan da misafirlerimiz olacak. Türkiye’nin dört bir tarafında gerçekten bu organizasyona bir kere hep beraber Afyon olarak sahip çıkmamız lazım. Çünkü 30 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin en büyük etkinliğini spor etkinliğinde dünya şampiyonası kapsamında yapıyoruz. 30’a yakın spor etkinliği aktivite alanınızı oluşacak bu aktivite alanında 7’den 70’e herkes yararlanabilecek. Ücretsiz olarak aktivitelerden bunun yanı sıra gerçekten 3 gün bir müzik şöleni olacak Türkiye’nin en iyi sesleri Demir Demirkan, Ceza ve finalde Athena sahne alacak" ifadelerini kullandı.

"Kaymaksız ekmek kadayıfı olmaz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Eylül ayında Afyonkarahisar’da Dünya Motokros Şampiyonası’nın düzenleneceğini belirterek, "Dünyanın gözü Afyonkarahisar’da olacak. Hem yarışlar hem etkinlikler hem de festivaller düzenlenecek. Bizim istediğimiz çok seyircinin gelmesi. Yoksa ekmek kadayıfı kaymaksız yenmez" şeklinde konuştu.

Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası’nda yarışların yanı sıra büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak olan Afyonkarahisar’ın adının tüm dünyada duyulmaya başlandığını söyledi. Hem Afyonkarahisar’ın hem de Türkiye’nin motor sporları konusunda atağa kalktığını aktaran Akülke, "Dünyanın gözü Afyonkarahisar’da olacak. Hem yarışlar hem etkinlikler hem de festivaller düzenlenecek" dedi.