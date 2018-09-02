Dünya Motokros Şampiyonası’nın startı verildi

36 ülkeden 80 sporcunun katılım gösterdiği Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 18’inci ayağı, Afyonkarahisar’da 800 bin metrekarelik alana inşa edilen pistte başladı. Şampiyonanın startını Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Sakarya Milletvekili dünya şampiyonu eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkanı Wolfgang Srb verdi.

2 hafta önce piste kontrole gediğini dile getiren AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "Dün buraya geldiğimde padoka girdiğim anda dedim ki; şimdi gerçekten burada dünyanın en iyi motokros yarışçıları, dünyanın en iyi motokros takımları, yani isimlerini de Avrupa’da çok iyi bildiğim, çok iyi tanıdığım, bu popüler isimler şu an Afyonkarahisar’da mı diye kendi kendime hayretle bakmıştım ve inanın ben bu konuda önce Afyonkarahisar Belediye Başkanımızı, federasyonu, tabii ki milletvekillerini, bakanımızı herkesi tebrik ediyorum. Az önce yabancı misafirlerimizin ve padokta dolaşırken yabancı misafirlerimizin hepsine aynı soruyu sordum. Memnun musunuz, her şey yolunda mı? Herkesin hem parkurdan hem organizasyondan memnun olması, ülkemizin onları bu şekilde misafirlerimizi sıcak karşılaması gerçekten onurlandırdı, gururlandırdı. Çünkü 16 yıl bende Avrupa’nın her yerinde parkurlara gittim, yarışlara çıktım. O ülkenin bizi nasıl karşıladığını, parkurunun ne kadar hazır olduğuna ve her şeyin dört dörtlük olup olmadığına çok dikkat ederdik. Ve bugün biz burada ev sahipliği yapıyoruz. Misafirlerimizin böyle memnuniyet içinde ülkemizden bahsetmesi beni çok mutlu etti" dedi.

Afyonkarahisar’ın şu anda beş yıldızlı bir şehir olduğunu kaydeden Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu da, "Allah nasip ederse burası 7 yıldızlı bir il haline gelecek. Burada yarışacak bütün yarışmacılara başarılar diliyorum" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise emeği geçen herkese teşekkür etti.