Dünyanın en iyileri Türkiye’ye geliyor

Dünyanın en iyi motokrosçularının Türkiye’ye geleceği şampiyonada yarışmaya katılacak sporcular hafta sonunu adeta iple çekiyor.

Sporcular gönderdikleri video mesajda yarışın Türkiye etabını merakla beklediklerini vurgulayarak Afyonkarahisar’ı harika bir hafta sonu beklediğini söylediler. Dünyanın en gözde spor yarışları arasında yer alan ve izleyici ortalamasında en favori 10 branş arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 18. ayağı Afyonkarahisar’daki yeni pistte 1-2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Şampiyonluk için büyük çekişme

Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) en önemli organizasyonları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası’nda 80 pilot, dünyaca ünlü markalar ve takımları adına mücadele verecek. Red Bull KTM Fabrika Takımı pilotu Jeffrey Herlings genel klasmanda takım arkadaşı İtalyan Antoni Cairoli’nin 73 puan önünde 783 puanla birinci sırada yer alıyor. Genç Hollandalı, yıllarca şampiyonluklara ambargo koyan Cairoli’nin egemenliğine Afyonkarahisar’da da son vermeye çalışacak. MX2 sınıfında Red Bull KTM Fabrika Takımı pilotu Jorge Prado rakibi Pauls Jonass’ın 30 puan önünde yer alıyor. İspanyol Prado, şampiyonluk yolunda avantajı korumaya çalışacak.

Milyonların gözü Afyon’da olacak

Arjantin, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz, Rusya, Letonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Endonezya, Çekya, Belçika, İsviçre, Bulgaristan ve ABD gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona, dünyanın 180 ülkesinde yaklaşık 20 yayıncı tarafından 1.4 milyar kişilik izleyici potansiyeline ulaşıyor. Dünyanın en popüler spor kanallarının da canlı yayınladığı Dünya Motokros Şampiyonası 13-65 yaş izleyici grubunun en favori TV içeriği arasında yer alıyor. Türkiye’nin 1 dakikalık tanıtımının tüm dünya televizyonlarında yer alacağı şampiyona yaklaşık 100 yabancı basın mensubu tarafından dünya medyasına aktarılacak.

Konserler ve spor etkinlikleri

Yarışlara başta Türkiye’nin birçok ilinden motosiklet ve yarış severinin katılması beklenirken, yaklaşık 5 bin yabancı izleyicinin de ülkemizde misafir edilmesi hedefleniyor. Öte yandan organizasyonla aynı tarihlerde etkinlik alanında “Afyon Motosiklet Festivali” de seyircilere Türk kültürünü tanıtırken, farklı aktivitelerle katılımcılara eğlence alternatifleri sunacak. Athena (2 Eylül), Ceza (1 Eylül) ve Demir Demirkıran (31 Ağustos) konserlerinin yanı sıra mini golf, tırmanma duvarı, zipline, sujeti-flyboard gösterisi, canlı langırt, çocuk motosiklet eğitimi, çocuk ATV eğitimi, sokak oyunları etkinlikleri, korku evi, motosiklet-araba sergisi, yerel el sanatları, çekme basket, Amerikan futbolu-rugby eğitimi ve dijital-simulatör yarış oyunları da organizasyona katılanlara unutulmayacak anlar yaşatacak.