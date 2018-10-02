İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Durdurulan araçtan 10 kilo esrar çıktı, 5 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan 10 kilo 422 gram esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; şüphe üzerine durdurulan araç ve şahısların üzerinde yapılan aramada; 15 ayrı pakette toplamda 10 kilo 422 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonucu yakalanan 5 şüpheli şahıs, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.