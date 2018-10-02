Durdurulan araçtan 10 kilo esrar çıktı, 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; şüphe üzerine durdurulan araç ve şahısların üzerinde yapılan aramada; 15 ayrı pakette toplamda 10 kilo 422 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonucu yakalanan 5 şüpheli şahıs, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.