Durdurulan araçtan bonzai çıktı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında ekipler, Çay ilçesinde durdurdukları şüpheli bir araçta bulunan şahısların üzerini aradı. Aramada 152,83 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan iki şahıs gözaltına alınırken, haklarında ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti’ suçundan işlem başlatıldı.

Şahısların, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.